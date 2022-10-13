В Уфе жители девятиэтажки пострадали от действий поджигателя

Фото одного из жильцов дома на Дуванском бульваре, 26

В Уфе в доме №26 на Дуванском бульваре произошло несколько. О происшествиях «КП-Уфа» рассказал один из жителей девятиэтажки.

Первый инцидент случился несколько недель назад. По словам нашего собеседника, в пятом подъезде дома загорелся щиток. Из-за распространившегося огня выгорел почти весь коридор. К счастью, благодаря оперативной работе пожарных горение удалось быстро ликвидировать, и никто из жильцов не пострадал. Специалисты чрезвычайной службы предположили, что причиной ЧП могла послужить неисправная проводка или поджог.

В ночь на 11 октября похожая ситуация случилась в шестом подъезде МКД. К счастью, пожар быстро удалось потушить самим жилицам. Граждане обнаружили на месте произошедшего облитую бензином куртку.

Возможного поджигателя жильцы нашли сами по камерам видеонаблюдения. Граждане задержали мужчину, но, что с ним стало дальше, неизвестно. В пресс-службе МВД «КП-Уфа» рассказали, что на этот счет правоохранителям не поступало никаких обращений. В региональном МЧС нам сообщили, что информация насчет случившегося уточняется.