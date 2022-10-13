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Из Уфы запустят авиарейсы в Махачкалу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Рейсы, которые будут субсидироваться из федерального бюджета, запустит компания «Red Wings». Направления Уфа-Махачкала и Махачкала-Уфа станут доступны гражданам с 16 ноября. Осуществляться маршруты будут каждую среду.

Напомним, сегодня также стало известно, что с 3 ноября число авиарейсов из Уфы в столицу Армении Ереван будет увеличено. Соответствующую полетную программу впервые запустит авиакомпания Shirak Avia.