Началось голосование за полуфиналистов «Уфимской Волны 2022»

24 октября в Мusichall27 состоится полуфинальный концерт. Прямо сейчас уже открыто народное голосование за полуфиналистов проекта на платформе: уфимская-волна.рф

Спешите отдать свой голос тому, кого считаете лучшим. Участник, набравший больше всего лайков, получит на отчетном концерте 24 октября сертификат на запись песни под ключ от профессиональной студии звукозаписи BLACK RECORDS (Уфа)!

Оставляйте свои голоса в поддержку каждого, кто вам особенно понравился в проекте, до 23 октября 23 часов 23 минут!

Приглашаем всех в понедельник, 24 октября, на полуфинал «Уфимской Волны 2022», который пройдет под девизом «Ритмомания». 40 участников, 40 любимых и новых хитов прозвучат для вас в этот вечер. Начало в 19.00. Вход свободный.

Для участников проекта и для гостей мы по традиции приготовили много игровых активностей и подарков.

Напомним, что конкурс реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнер проекта экологическое объединение «Тенгри». Мы зажигаем наши звезды!