БСК направила на помощь участникам специальной военной операции 365 млн рублей

Фото: Башкирская содовая компания

Башкирская содовая компания – социально-ориентированное предприятие, главная ценность которого – люди. В настоящий момент БСК пожертвовала республиканскому Фонду Социальных целевых программ 365 млн. руб., часть из которых направлена на восстановление мирной жизни жителей Донецкой и Луганской республик.

Более 14,5 млн. руб. пойдут на капитальный ремонт пострадавших в результате Украинских ударов жилых домов, музеев и школ посёлка Красный Луч Луганской народной республики. Там же на средства, выделенные Башкирской содовой компанией, что составляет порядка 64 млн. руб., будет восстановлена Петровская школа №22 им. генерал-майора М.М. Шаймуратова.

65 млн. руб. направлено на устранение повреждений водонасосной станции КРУМ. В рамках восстановительных работ, капитальному ремонту подлежит и водопровод к ней.

- Приоритетом Башкирской содовой компании всегда была и остается помощь людям. Поэтому важно максимально позаботиться о наших гражданах, наших земляках, - сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов, - На предприятии мы уже ввели в действие пакет социальных гарантий. Сейчас важно помочь не только сотрудникам.

Большая часть средств БСК выделила на дополнительное оснащение мобилизованных жителей республики и добровольцев Башкирских мотострелковых батальонов им. М. Шаймуратова и А. Достовалова, строевых подразделений ОМОН и Росгвардии. На выделенные средства бойцы будут обеспечены экипировкой, средствами индивидуальной защиты, тактическими рюкзаками, туристическими ковриками, спальными мешками и средствами личной гигиены.

Сейчас в оперативном режиме ведутся переговоры со строевыми подразделениями для уточнения и обеспечения всех потребностей военнослужащих.

На правах рекламы.