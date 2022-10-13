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Общество13 октября 2022 17:00

В Башкирии в 2022 году заболеваемость клещевыми инфекциями выросла в 1,7-2,2 раза

От укусов клещей в республике пострадали более 10,3 тыс. человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 28 случаев инфицирования клещевым энцефалитом и 31 случай – боррелиозом

В Башкирии за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 28 случаев инфицирования клещевым энцефалитом и 31 случай – боррелиозом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 28 случаев инфицирования клещевым энцефалитом и 31 случай – боррелиозом. Это в 1,7 и 2,2 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил 13 октября региональный Роспотребнадзор.

Всего за текущий год от укусов клещей в республике пострадали 10 357 человек, 3 665 из которых – дети. Общее число жертв паразитов превысило среднемноголетние значения на 6,5%. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии было исследовано 9 646 клещей (0,7% оказались заражены энцефалитом, 22,7% – боррелиями).