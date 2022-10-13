С начала октября помидоры в Башкирии подорожали на 15%

В Башкирии за неделю помидоры подорожали на 14,9% – до 82,5 рубля за один килограмм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за неделю помидоры подорожали на 14,9% – до 82,5 рубля за один килограмм. Об этом сообщил Башстат, аналитики которого сравнили цены на продукты за 3 сентября и 10 октября.

Согласно данным статистиков, в стоимости также выросли куриные яйца (на 4,4% – до 62 руб. за 10 штук), свежие огурцы (на 3,4% – до 74,5 руб. за 1 кг) и мороженая неразделанная рыба (на 2,5% – до 192,5 руб.).

В то же время подешевели мягкие конфеты в шоколаде (на 5,8% – до 386 руб.), морковь (на 5,4% – до 26 руб.), гречка (на 5% – до 88,5 руб.) и репчатый лук (на 4,6% – до 25,5 руб.).