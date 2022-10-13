В Уфе 15 и 16 октября пройдут сельскозяйственные ярмарки

В Уфе в субботу и воскресенье, 15 и 16 октября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уфе в субботу и воскресенье, 15 и 16 октября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать с 10:00 до 16:00. Об этом сообщила городская администрация.
В субботу рынки, на которых горожане смогут купить свежие овощи и другие продукты башкирских производителей, будут организованы на восьми площадках:
– участке автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);
– на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;
– перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина;
– по улице Рабкоров возле домов №3, 5, 7 и 20;
– возле парка «Волна»;
– перед Дворцом спорта;
– перед Дворцом молодежи,
– на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье ярмарки пройдут в тех же местах за исключением улицы Правды, площади перед Дворцом молодежи и парка «Волна».