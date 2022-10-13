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Общество13 октября 2022 12:23

Житель Башкирии передал сотруднику ГИБДД 28 тыс. рублей за помощь в получении прав

Мужчину будут судить за взятку должностному лицу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Благоварском районе Башкирии по уголовному делу о даче взятки должностному лицу будут судить местного жителя. Он передал сотруднику ГИБДД деньги за помощь в получении водительских прав

В Благоварском районе Башкирии по уголовному делу о даче взятки должностному лицу будут судить местного жителя. Он передал сотруднику ГИБДД деньги за помощь в получении водительских прав

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Благоварском районе Башкирии по уголовному делу о даче взятки должностному лицу будут судить местного жителя. Он передал сотруднику ГИБДД деньги за помощь в получении водительских прав. Об этом 13 октября сообщила региональная прокуратура.

– В августе 2019 года обвиняемый через посредника передал сотруднику ГИБДД […] 28 тыс. рублей за оказание содействия в получении водительского удостоверения без фактической сдачи экзамена на право управления транспортным средством, – передали в надзорном ведомстве.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Материалы дела против самого сотрудника дорожной полиции выделены в отдельное производство.