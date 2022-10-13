В Уфе за организацию проституции будут судить супружескую пару и ее сообщников

фото: МВД РБ

В Уфе за организацию занятия проституцией будут судить 15 человек – в том числе супружескую пару, которая стала организатором незаконного бизнеса. Об этом 13 октября сообщили в региональном МВД.

– К созданию незаконного бизнеса причастны 30- и 32-летние супруги и их 26-летний знакомый, которые осуществляли руководство и финансовый контроль. Помимо них статусы подозреваемых получили еще трое жителей республики – 37 и 38-летние мужчины и 41-летняя женщина, – передали в правоохранительном ведомстве.

Как следует из материалов дела, подозреваемые на протяжении двух лет привлекали девушек от 20 до 30 лет к занятию проституцией. Молодых горожанок находили через соцсети, где им предлагали высокооплачиваемую работу. У злоумышленников не было квартир для организации интим-услуг – они сами доставляли девушек к клиентам в дома или сауны. Транспортировкой «ночных бабочек» занимались специально обученные водители-охранники. Как правило, они привозили нескольких работниц, а заказчики уже выбирали понравившуюся.

Весной 2021 года деятельности незаконного бизнеса была пресечена сотрудниками МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Правоохранители установили и задержали организатор сети интим-услуг. Затем в разных частях города оперативники нашли порядка 12 девушек, занимавшихся проституцией.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.