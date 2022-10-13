В Уфе ФСБ по обвинению в покушении на крупное мошенничество задержала адвоката

фото: ФСБ РБ

В Уфе правоохранительные органы по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере задержала 36-летнего адвоката. За измену меры пресечения и незаконное освобождение от уголовной ответственности он предложил жене своего подзащитного передать ему взятку в 1,5 млн рублей, которые якобы предназначались высокопоставленным сотрудникам МВД. Об этом 13 октября сообщили в ФСБ и СК Башкирии.

– В октябре 2022 года адвокат, осуществляющий защиту обвиняемого по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое расследуется в районном отделе полиции Уфы, предложил супруге обвиняемого за взятку в 1,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов обеспечить изменение избранной судом в отношении ее супруга меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, а также обеспечить незаконное освобождение от уголовной ответственности, – пояснили детали дела в СК.

На самом деле адвокат не предпринимал никаких действий для освобождения подзащитного и не собирался этого делать. Женщина сначала согласилась на его предложение, однако впоследствии решила обратиться в правоохранительные органы. При передаче денег юрист был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Обвиняемый признался в преступлении. Сейчас он находится под домашним арестом.