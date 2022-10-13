В Башкирии из-за выбежавшего на дорогу табуна лошадей столкнулись Largus и Granta

фото: ГИБДД РБ

Утром 13 октября в Абзелиловском районе Башкирии из-за выбежавшего на дорогу табуна лошадей столкнулись две легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги Аскарово-Кужаново-Таштимирово. Там ударились встречные машины марки Lada – Largus и Granta. После столкновения второй автомобиль вылетел в кювет.

– Со слов водителя Largus, авария произошла из-за табуна лошадей, которые на вольном выпасе находились на проезжей части. В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, – передали в дорожной полиции.

Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту аварии.