В Башкирии в 2023 году запустят экспериментальный режим для дронов-беспилотников

Минэкономразвития России в 2023 году запустит в Башкирии экспериментальный 3-летний режим для дронов-беспилотников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минэкономразвития России в 2023 году запустит в Башкирии экспериментальный 3-летний режим для дронов-беспилотников. Об этом 13 октября в своих соцсетях сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.

В рамках эксперимента в республике снимут ограничение на использование дронов массой более 30 килограмм. Беспилотники смогут доставлять грузы, выполнять авиахимические работы, помогать в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, пожарами и незаконной вырубкой леса. Предполагается, что это поможет республике сократить расходы по профильным направлениям сельского и лесного хозяйств, мониторинга линейных объектов и грузовых перевозок.

Назаров добавил, что экспериментально правовой режим позволит Башкирии создать отрасль беспилотной гражданской авиации, объем частных инвестиций в которую к 2024 году составит 2 млрд рублей, а к 2030 – 5,8 млрд.