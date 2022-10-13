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Происшествия13 октября 2022 7:48

В Уфе эвакуировали преподавателей и студентов многопрофильного колледжа

На почту учреждения поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Google Maps

фото: Google Maps

Сегодня, 13 октября, в Уфе эвакуировали преподавателей и студентов многопрофильного профессионального колледжа. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в башкирском министерстве образования. Там рассказали, что на почту учреждения поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах.

– Оперативно проведена эвакуация. На текущий момент в колледже проводятся соответствующие мероприятия службами экстренного реагирования, – передали в ведомстве.

Напомним, 12 октября из-за той же угрозы минирования в Уфе были эвакуированы две школы.