В Уфе эвакуировали преподавателей и студентов многопрофильного колледжа

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Сегодня, 13 октября, в Уфе эвакуировали преподавателей и студентов многопрофильного профессионального колледжа. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в башкирском министерстве образования. Там рассказали, что на почту учреждения поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах.

– Оперативно проведена эвакуация. На текущий момент в колледже проводятся соответствующие мероприятия службами экстренного реагирования, – передали в ведомстве.

Напомним, 12 октября из-за той же угрозы минирования в Уфе были эвакуированы две школы.