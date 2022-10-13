Военком Башкирии доложит о ходе частичной мобилизации местному парламенту

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В следующий четверг, 20 октября военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич на пленарном заседании доложит депутатам местного парламента о ходе частичной мобилизации в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам спикера Константина Толкачева, за последние три недели депутаты получили «большое количество обращений» от жителей по поводу частичной мобилизации. Они касаются призыва граждан, их боевой подготовки и материального обеспечения.

– Депутаты с первых дней наладили взаимодействие с воинскими частями для оперативного решения возникающих вопросов. Несколько раз парламентарии посещали места боевого слаживания военнослужащих, – отметил председатель Курултая.

Толкачев добавил, что у депутатов «есть ряд вопросов» к Блажевичу на фоне высокой актуальности темы частичной мобилизации.