Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 7:33

Военком Башкирии доложит о ходе частичной мобилизации местному парламенту

Он выступит перед депутатами через неделю, 20 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В следующий четверг, 20 октября военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич на пленарном заседании доложит депутатам местного парламента о ходе частичной мобилизации в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам спикера Константина Толкачева, за последние три недели депутаты получили «большое количество обращений» от жителей по поводу частичной мобилизации. Они касаются призыва граждан, их боевой подготовки и материального обеспечения.

– Депутаты с первых дней наладили взаимодействие с воинскими частями для оперативного решения возникающих вопросов. Несколько раз парламентарии посещали места боевого слаживания военнослужащих, – отметил председатель Курултая.

Толкачев добавил, что у депутатов «есть ряд вопросов» к Блажевичу на фоне высокой актуальности темы частичной мобилизации.