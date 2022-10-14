На пруд аксаковского сада в Уфе прилетел дикий лебедь

фото: vk.com // Илвир Нурдавлятов

13 октября на пруд в Саду Аксакова в Уфе прилетел дикий лебедь. Об этом сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

– В Саду Аксакова маленькое осеннее чудо – к нам прилетел дикий лебедь. Сейчас он нежится в пруду парка. Компетентные специалисты понаблюдают за ним и выяснят состояние его здоровья. Также он получит необходимое питание и уход, – написал чиновник.

Он добавил, что пара лебедей, которая живет в саду в летнее време, переведена на зимовку.

Напомним, в прошлом году одинокому лебедю Крису из аксаковского сада нашли подружку. Ее привезли из Челябинской области.