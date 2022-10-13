ГИБДД Башкирии объявила о массовой проверке водителей 13 октября

13 октября ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей на 1506-м километре трассы М-5 в Иглинском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 13 октября, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей на 1506-м километре трассы М-5 в Иглинском районе. Особое внимание инспекторы будут уделять автомобилям, в которых перевозятся дети. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Автоинспекторы проверят не только наличие удерживающего устройства [для перевозки детей], но и правильность его закрепления, – пояснил руководитель дорожной полиции.

Севастьянов добавил, что перевозящие детей водители должны снижать скорость и отказаться от совершения аварийно-опасных маневров.