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Авто13 октября 2022 4:25

В Уфе из-за строительства ливневок частично перекроют движение в историческом центре

На время ремонта закроют движение троллейбусов по нескольким маршрутам
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Уфимская мэрия анонсировала частичное перекрытие улицы Айской на время строительства ливневой канализации. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в ближайшие дни будет перекрыто три пятых части автомобильной дороги на пересечении с улицей Кирова. При этом перекрывать будут с 12 по 14 октября сначала нечетную сторону Айской, а с 14 по 16 октября – четную.

По данным мэрии Уфы на время строительства ливневок будет закрыто движение троллейбусов по двум маршрутам - № 13 «Микрорайон «Белореченский» - Бульвар Славы» и №21 «Микрорайон «Белореченский» - Торговый комплекс «Центральный».

В администрации города просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.