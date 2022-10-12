Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов рассказал, когда отправится в зону проведения СВО

Фото: Азат Бадранов (vk.com/a.badranov)

Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов, недавно принявший решение покинуть место в Кабмине и отправится в зону проведения специальной военной операции, рассказал в своих соцсетях, почему до сих пор не уехал из Уфы. На своей странице чиновник заявил, что от различных СМИ к нему поступают вопросы по поводу его подготовки и предстоящей отправке в зону СВО. Ранее в беседе с «КП-Уфа» он объяснял, почему принял решение приостановить действие своего контракта на госслужбе и поехать в качестве добровольца в зону боевых действий.

-Во-первых, приостановка моего служебного контракта на госслужбе юридически произойдет в день подписания контракта на военную службу. Будет издан соответствующий нормативный акт. Контракт на военную службу в процессе подготовки. Те, кто подписывал контракт с Минобороны будучи гражданским лицом знают, что это большой объем бюрократии, включая медкомиссию и кучу разных запросов из разных ведомств. Соответственно формально на текущий момент статус чиновника за мной сохраняется, - написал в своих соцсетях Азат Бадранов.

Также чиновник отметил, что готовится к отправке в зону СВО «ежедневно с утра до вечера».

- На полигонах, в тирах и спортзалах. В целом я не принимаю участия в совещаниях и оперативках, дела и проекты переданы коллегам. В редких случаях по решению Главы республики прихожу на отдельные совещания, как правило уже в вечернее время. В том числе то на котором меня по фото заметили СМИ, - пояснил вице-премьер правительства Башкирии.

Азат Бадранов заявил, что мероприятия по случаю Дня республики и открытия памятника генералу Шаймуратову были «исключительным моментом» в его графике. На праздничных мероприятиях он сопровождал главу ДНР Дениса Пушилина, так как за каждым из гостей Башкирии «был прикреплен член правительства».

-Повторюсь, мое убытие состоится в конце октября - начале ноября. Осталось немного, терпения мои друзья и недруги)) помните, что уходящим на фронт в спину не плюют, - подытожил Бадранов.