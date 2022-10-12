Памятник Шаймуратову на Советской площади в Уфе включили в туристический маршрут Terra Bashkiria

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях о включении памятника генералу Шаймуратову на Советской площади в маршрут экскурсионного автобуса Terra Bashkiria. Он подчеркнул, что Монумент в честь Героя России и всех павших за Родину, стал новой достопримечательностью на карте Уфы.

Двухэтажный экскурсионный автобус, курсирующий по Уфе, теперь перешел на зимнее расписание. С 1 сентября он ходит по вторникам, четвергам и субботам в 10:00, 13:00 и 18:00. Автобус отправляется с Гостиного двора и прибывает по окончании маршрута туда же.

- Напомню, на комфортном двухэтажном автобусе можно совершить двухчасовую экскурсию по историческому центру Уфы. Он курсирует по столице с лета прошлого года. За это время обслужили около 20 тысяч туристов из нашей республики, других регионов и зарубежья. Большим успехом экскурсионный даблдекер пользуется у официальных делегаций, которые приезжают к нам в столицу из других стран, - написал в своих соцсетях Радий Хабиров.