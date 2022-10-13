В Уфе региональное отделение ФСС проведет пресс-конференцию по итогам работы государственного соцстрахования

Пресс-конференция стартует в 11:00 14 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В предстоящую пятницу, 14 октября, в конференц-зале «Урал» в отеле Hilton Garden Inn Ufa состоится пресс-конференция по итогам работы и новым направлениям государственного социального страхования. Представители регионального отделения Фонда социального страхования и приглашенные обсудят, как развивается сфера в нынешних условиях. Ключевым спикером выступит управляющий региональным отделением ФСС Марат Латыпов.

В пресс-конференции также примут участие и.о. заместителя управляющего ФСС по РБ Ришат Шангареев, курирующий направление обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, возглавляющая этот отдел в ФСС по РБ Вера Старцева, председатель региональной общественной организации «ВОИ» Олег Ротов, а также представители компаний «Русмедикал» и представитель филиала АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие».

Начало пресс-конференции 14 октября в 11:00. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, посмотреть его можно в социальной сети Вконтакте.