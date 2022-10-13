Судебные приставы Башкирии заморозили 30 млн рублей долгов мобилизованных жителей

Судебные пристав Башкирии заморозили долги мобилизованных жителей в размере 30 млн рублей

Судебные пристав Башкирии заморозили долги мобилизованных жителей в размере 30 млн рублей. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

– В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в вооруженных силах России судебными приставами оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств, – рассказали в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что мобилизованные граждане и их близкие родственники могут подать в подразделения УФССП Башкирии заявление о приостановке исполнительного производств. Это также можно сделать на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приемная».