Хабиров рассказал о медицинском взводе из Башкирии в зоне СВО

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 октября в своих соцсетях опубликовал видео с заместителем командира медицинского взвода добровольческого батальона имени Александра Доставалова. Это подразделение работает на передовой в зоне специальной военной операции и лечит раненых всех соединений – не только жителей республики. Руководитель региона поблагодарил медиков «за отличную работу».

Ранее «КП-Уфа» писала, что советник Хабирова прибыл в расположение башкирского батальона имени Доставалова, а на прошлой неделе глава Башкирии встретился с получившими ранения добровольцами батальона имени Шаймуратова.