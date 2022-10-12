В Уфе 13 октября ГИБДД проведет массовые проверки автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в четверг, 13 октября, ГИБДД проведет массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности в пассажирском транспорте. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения и перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в дорожной полиции.

Там добавили, что инспекторы будут обращать особое внимание на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров и соблюдение режима их труда и отдыха.