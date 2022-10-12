В Башкирии две женщины пошли за грибами в лес и потерялись

В Стерлитамакском районе Башкирии две 75-летние женщины 12 октября поехали за грибами в лес и потерялись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стерлитамакском районе Башкирии две 75-летние женщины 12 октября поехали за грибами в лес и потерялись. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ведомстве, 11 октября пенсионерки отправились за грибами на электричке. Они вышли на железнодорожной станции, отошли на 2-3 километра и заблудились. На помощь им выехали спасатели. Вместе с поисковым отрядом «Отклик» они расширили района поисков и обнаружили пожилых любительниц «тихой охоты».

В тот же день в службу спасения поступило еще три вызова о потерявшихся грибниках из Гафурийского, Иглинского районов и Уфы. Все они нашлись живыми.