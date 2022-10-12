ФСБ Башкирии задержала двух экс-сотрудниц структуры Росгвардии за хищение 4,4 млн рублей

ФСБ Башкирии по обвинению в хищении более 4,4 млн рублей задержала главного бухгалтера и начальницу финансового отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Салавату

ФСБ Башкирии по обвинению в хищении более 4,4 млн рублей задержала бывших главного бухгалтера и начальницу финансового отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Салавату. Против экс-сотрудниц ведомства возбудили уголовные дела о мошенничестве и неправомерном обороте платежей.

По данным ФСБ, 37- и 40-летние обвиняемые с 2017 по 2021 год на основании поддельных распоряжений перечислили на расчетные счета своих родственников более 4,4 млн рублей. Деньги похищались под видом зарплаты.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.