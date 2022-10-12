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Общество12 октября 2022 11:46

Советник Хабирова прибыл на место дислокации батальона имени Доставалова

Алик Камалетдинов посетил военный госпиталь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Советник главы Башкирии Радия Хабиров по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов прибыл на место дислокации добровольческого батальона имени героя России Александра Доставалова в зоне специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях 12 октября сообщил руководитель региона.

– Первым делом посетили госпиталь. Наших ребят там уже нет – те, кто получили ранения и контузии, отказались от госпитализации и после медпомощи вернулись на боевые позиции, – написал Хабиров.

Напомним, на прошлой неделе Камалетдинов посетил добровольцев другого башкирского батальона – имени генерала Минигали Шаймуратова.