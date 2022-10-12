Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 13:31

В Башкирии может появиться завод по выпуску средств личной гигиены за 151 млн рублей

Корпорация развития республики ищет инвестора
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Корпорация развития Башкирии ищет инвестора на строительство нового завода по производству средств личной гигиены в Ишимбайском районе

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора на строительство нового завода по производству средств личной гигиены в Ишимбайском районе

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора, который готов вложить 151,4 млн рублей в строительство нового завода по производству средств личной гигиены на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе. Согласно бизнес-предложению, на предприятии будет создано 17 новых рабочих мест. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ведомства.

– Инвестор сможет разместить несколько линеек для производства средств личной гигиены, а также складские и административные помещения, – пояснил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. – Новое производство сможет занять нишу, освободившуюся после ухода ряда компаний с российского рынка, и стабильно работать в рамках развития импортозамещения.

В бизнес предложении уже заложена концепция, финансово-экономические показателю с данными о сроках реализации и окупаемости проекта. Инвестору также окажут господдержку в виде преференции для резидентов ОЭЗ «Алга».