В Башкирии может появиться завод по выпуску средств личной гигиены за 151 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора на строительство нового завода по производству средств личной гигиены в Ишимбайском районе

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора, который готов вложить 151,4 млн рублей в строительство нового завода по производству средств личной гигиены на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе. Согласно бизнес-предложению, на предприятии будет создано 17 новых рабочих мест. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ведомства.

– Инвестор сможет разместить несколько линеек для производства средств личной гигиены, а также складские и административные помещения, – пояснил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. – Новое производство сможет занять нишу, освободившуюся после ухода ряда компаний с российского рынка, и стабильно работать в рамках развития импортозамещения.

В бизнес предложении уже заложена концепция, финансово-экономические показателю с данными о сроках реализации и окупаемости проекта. Инвестору также окажут господдержку в виде преференции для резидентов ОЭЗ «Алга».