Для районов Башкирии закупили 20 новых школьных автобусов

фото: телеграм-канал Максима Забелина

Для районов Башкирии были закуплены 20 новых школьных автобусов марки ГАЗ. 12 октября машины выехали в муниципалитеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

– Автобусы позволят нашим школам заменить часть устаревшего транспорта, разгрузить действующие маршруты, а где-то открыть новые, – отметил чиновник.

Новые автобусы рассчитаны на перевозку 18 человек. Они оснащены системами спутниковой навигации, тахографами, дополнительным отопителем и ремнями безопасности.

Всего в Башкирии есть 1 465 школьных автобусов. Они работают на 872 маршрутах.