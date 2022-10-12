Мэр Уфы утвердил проект планировки кварталов рядом с монументом Дружбы

На территории одного из кварталов предусмотрено строительство двух 23-этажных многоквартирных домов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки кварталов рядом с монументом Дружбы. Речь идет о большом участке площадью 103 га между проспектом Салавата Юлаева и улицами Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева.

Проектируемый участок // фото: ufacity.info

Согласно опубликованному на сайте городской администрации, участок будет поделен на девять кварталов. На территории одного из них, площадь которого составляет 8,95 га, предусмотрено строительство двух 23-этажных многоквартирных домов с паркингом на 310 машин, школы на 2,2 тыс. учащихся, детсада на 500 мест и 5-этажного общественного здания. В квартале площадью 12,32 га планируется возвести несколько домов на два, 11, 17 и 21 этажей, а также детсад на 180 мест с блоком начальной школы. На еще двух участках в 2,16 и 2,81 га разместят 2-этажные кафе и общественное здание с подземными паркингами.

Общая площадь жилья по территории проектирования составит 192,4 тыс. квадратных метров с населением в 5966 человек.