В следственном изоляторе в Башкирии произошел пожар

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В следственном изоляторе №3 в башкирском городе Стерлитамаке вечером 11 октября произошел пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали видео, на которых видно, как из окна одного из помещений валит огонь. «КП-Уфа» в региональном ФСИН подтвердили информацию.

– В помещении здания следственного изолятора произошло возгорание на площади 1 кв.м. На место были вызваны сотрудники МЧС России. Горение ликвидировано до прибытия пожарной охраны, – передали в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших в ходе инцидента нет.