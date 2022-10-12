В Уфе утром 12 октября из-за угрозы минирования эвакуировали две школы

Утром 12 октября в Демском районе Уфы из-за угрозы минирования эвакуировали учителей и учеников двух школ

Утром 12 октября в Демском районе Уфы из-за угрозы минирования эвакуировали учителей и учеников двух школ. Об этом «КП-Уфа» сообщили в городской администрации.

– На электронную почту общеобразовательных организаций поступило сообщение о минировании зданий. Все было сделано согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Дети, учителя и персонал учреждений в срочном порядке были выведены из зданий, – передали в мэрии.

Школы обследовали службы экстренного реагирования. К 11 часам они проверили здания и не нашли там ничего опасного. Учебный процесс был продолжен в штатном режиме.