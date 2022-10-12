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Общество12 октября 2022 6:13

На церемонии открытия памятника Минигали Шаймуратову в Уфе упал кадет

Этот момент попал в прямую трансляцию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр прямой трансляции телеканала БСТ

кадр прямой трансляции телеканала БСТ

11 октября на Советской площади в Уфе на церемонии открытия памятника Герою России, генералу Минигали Шаймуратову упал кадет. Этом момент попал в прямую трансляцию.

Стоявший у монумента кадет упал во время речи главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и привлек внимание почетных гостей. К молодому человеку на помощь подбежали представители организаторов церемонии. Режиссер трансляции через несколько секунд сменил камеру на ту, что снимала собравшихся на церемонию горожан. После возвращения к исходному плану на месте упавшего кадета стоял уже другой.

Ранее «КП-Уфа» рассказала, как прошло открытие памятника генералу Шаймуратову.