На церемонии открытия памятника Минигали Шаймуратову в Уфе упал кадет

кадр прямой трансляции телеканала БСТ

11 октября на Советской площади в Уфе на церемонии открытия памятника Герою России, генералу Минигали Шаймуратову упал кадет. Этом момент попал в прямую трансляцию.

Стоявший у монумента кадет упал во время речи главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и привлек внимание почетных гостей. К молодому человеку на помощь подбежали представители организаторов церемонии. Режиссер трансляции через несколько секунд сменил камеру на ту, что снимала собравшихся на церемонию горожан. После возвращения к исходному плану на месте упавшего кадета стоял уже другой.

Ранее «КП-Уфа» рассказала, как прошло открытие памятника генералу Шаймуратову.