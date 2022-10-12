Парламент Башкирии намерен расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, предусматривающий расширение запрета на продажу алкоголя в День молодежи

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, предусматривающий расширение запрета на продажу алкоголя в День молодежи. Ограничение коснется не только самой фактической даты праздника, 27 июня, но и дней, в который он будет отмечаться. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные. Так было этим летом: фактически День молодежи отмечался в пятницу и субботу, 24 и 25 июня. То есть законодательное ограничение розничной продажи алкоголя в День молодежи свою функцию не выполняет. Предлагается распространить запрет на продажу алкоголя и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Законопроект уже прошел оценку регулирующего воздействия и получил положительное заключение регионального правительства.

Напомним, помимо Дня молодежи, запрет на продажу спиртного в Башкирии действует в дни Последних звонков и сабантуев, в День знаний (1 сентября) и частично – в новогодние праздники.