В Башкирии приставы заставили косметолога оплатить 55 штрафов, записавшись к ней на процедуру

фото: УФССП РБ

В башкирском городе Стерлитамаке судебный пристав записалась на прием к косметологу, чтобы заставить ее оплатить 55 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Надзорное ведомство выяснило, что злостная нарушительница ПДД владеет дорогой иномаркой Volkswagen Touareg и оказывает косметологические услуги с выездом на дом. Сотрудники также узнали ее номер телефона, который используется для записи клиентов.

– Дабы «напомнить» гражданке о неисполненных обязательствах по уплате административных штрафов сотрудница записалась к ней на прием, что в результате позволило судебным приставам установить и произвести арест принадлежащего должнице автомобиля, – передали в ФССП.

Уже на следующий день женщина пришла в отделение судебных приставов и показала документы, подтверждающие оплату штрафов. Всего она погасила задолженности в размере 11 тыс. рублей и выплатила исполнительный взнос в 40 тыс. рублей.