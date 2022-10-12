Жительница Башкирии воткнула нож в спину возлюбленного, который, по ее мнению, мало зарабатывал

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Ножевым ранением закончилась семейная ссора в паре из Янаула. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 38-летняя женщина поссорилась с сожителем и решила его проучить, вонзив нож ему в спину. Как рассказала сама женщина на допросе полицейским, в тот день они вместе с мужем вернулись из деревни и решили немного отдохнуть и выпить алкоголя. Захмелев, женщина решила устроить скандал своему возлюбленному по поводу того, что он мало зарабатывает. Когда слов оказалось недостаточно, жительница Янаула схватила кухонный нож и воткнула его в спину сожителю.

Самое удивительное, что мужчина не потерял сознание и не умер, истекая кровью. Вместо этого он сел за руль своего автомобиля и поехал в больницу, где ему вытащили нож из спины. После этого полицейские отправились домой к пострадавшему и задержали его сожительницу.

Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Горожанка находится под подпиской о невыезде.