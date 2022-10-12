Аналитики назвали самые подорожавшие продукты в Башкирии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Башстата назвали самые подорожавшие продукты в Башкирии в сентябре 2022 года. Ожидаемо, больше всего в цене прибавили овощи, чей сезон подошел к концу. На первом месте оказались огурцы – они по сравнению с августом подорожали на 29,5%, и теперь их средняя цена в магазинах составляет около 72,93 рублей. Также в списке подорожавших продуктов помидоры – они прибавили в цене 12,8% и стали стоить около 71,26 рублей. Бананы стали дороже на 11,2% и теперь предлагаются покупателям по 76,68 рублей. Также в пятерке лидеров подорожания оказались куриные яйца (+ 5,7% и 57,91 рублей за десяток) и вареная колбаса (+5,3% и 393,67 рубля за килограмм).

Впрочем, нашлись и такие продукты, которые, напротив, подешевели по сравнению с августом. Это, например, репчатый лук (-29,8% и 26,12 рублей за килограмм), морковь (-13,2% и 26,93 рубля соответственно), а также свекла, виноград и яблоки. Это как раз те овощи и фрукты, чей сезон находится в самом разгаре. Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала индекс борща по стране, и Уфа оказалась ровно в середине рейтинга.