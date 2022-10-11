Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут холода

Уже со следующей недели отметки термометров медленно начнут опускаться вниз Фото: архив КП

В Башкирии погода радует последними теплыми денечками – днем температура воздуха поднимается до +15 градусов, а днем столбики термометров не опускаются ниже +5. Однако совсем скоро в республику придет самая настоящая осень, а синоптики рассказали, когда в Башкирии наступят холода.

Итак, судя по прогнозу метеорологов, уже начиная с 20 октября термометры опустятся ниже нулевой отметки. По ночам подморозит до -4; -3, а днем если и потеплеет, то всего на пару градусов - максимум до +4. А уже в конце месяца уже и выпадет первый снег, который, конечно, сразу же растает, но напомнит – ноябрь не за горами.

Текущая же неделя будет относительно теплой, хоть и пасмурной. Лишь только к выходным ненадолго выглянет солнце, а воздух прогреется до +10; +12 градусов.