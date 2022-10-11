Уфимцы переживают за открывшийся памятник Шаймуратову, так как его атаковали любители фото

На церемонию открытия памятника собрались тысячи уфимцев и гостей города. Фото: сайт главы РБ

Сегодня на советской площади в Уфе прошла торжественная церемония открытия памятнику легендарному башкирскому комдиву Минигали Шаймуратову. С вдохновительными речами о памяти поколений и подвигах героев перед уфимцами выступили Радий Хабиров, врио ДНР Денис Пушилин и другие приглашенные гости, а ранее Хабиров высказался, что памятник и Советская площадь теперь точно станут местом притяжения для уфимцев, которые будут здесь встречаться семьями.

Памятник Шаймуратову и впрямь пользуется огромной популярностью у местных жителей. Причем некоторые уже всерьез начинают переживать за его сохранность.

- Вроде только памятник открыли, а его уже надо спасать. Абсолютно дикие люди начинают на него залезать. Весь белый камень стал серым. Но самое плохое, что для фото родители заставляют детей залезать на мелкие детали в виде пистолетов, пулеметов, автоматов. Имитируют, что они стреляют или держат за рукоятку. Но большинство не достает и просто висит на них. Вряд ли детали рассчитаны на выдержку веса от 20 до 50 килограмм на себе. Надо с этим как-то бороться. Детали явно или просто сломаются, либо обвалятся прямо на самих детей, - пожаловался на странице Хабирова в соцсетях Святослав Д.

Пока неизвестно, отреагируют ли власти республики на обращение неравнодушного уфимца, и будет ли памятник дополнительно охраняться от любителей эффектных снимков.