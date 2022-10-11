В одном из городов Башкирии из-за аварийного отключения сотни домов остались без света

Фото: МЧС по РБ

Сегодня в Стерлитамаке сотни домов и тысячи человек остались без света. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, произошло аварийное отключение электроэнергии, после чего свет отключился в 85 многоквартирных домах с более чем 5 тысячами жильцов (из них более 2 тысяч – дети), а также в 550 частных домах (1100 проживающих человек, из них 355 - дети). На место немедленно отправилась аварийная бригада. Благодаря своевременным восстановительным работам, электричество удалось подключить даже на 2 часа раньше планируемого времени. Уже в 16.02 по местному времени во всех домах снова загорелся свет.