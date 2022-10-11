По версии следствия, подозреваемый незаконно присвоил себе 133 тысячи рублей Фото: "КП" Архив

В Уфе начальника районного отделения службы судебных приставов подозревают в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, в июне 2022 к подозреваемому обратилась женщина, с которой судебные приставы взыскивали задолженность по оплате ЖКХ. Воспользовавшись своим служебным положением, мужчина убедил должницу, якобы для упрощения исполнительской процедуры, передать ему лично 133 тысячи рублей. Вот только полученные средства подозреваемый внес не на депозитный счет УФССП, а себе в карман, после чего передал должнице поддельные документы о погашении задолженности. Впрочем, махинацию вскоре выявил отдел собственной безопасности Управления ФССП России по Башкирии, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Сейчас подозреваемый задержан, у него дома и на рабочем месте произведен обыск, изъяты все необходимые документы, которые могут помочь расследованию.

- Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - уточнили в ведомстве.