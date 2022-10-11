В Уфе спасатели вывели 12 человек из горящего дома: 3 жильцов оказались в больнице

Фото: МЧС по РБ

В Уфе спасатели вывели из горящего дома 12 человек, трое из них оказались в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, утром 11 октября в службу спасения поступило сообщение, что горит двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на улице Парковой.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание началось в одной из комнат на площади 4 квадратных метров. Из горящей квартиры спасатели вывели 3 мужчин – все они надышались дымом и с отравлением продуктами горения на скорой были доставлены в больницу. Также пожарные помогли выбраться 12 жильцам соседних квартир, а после эвакуировали еще 7 человек с задымленных верхних этажей.

- Причины пожара устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.