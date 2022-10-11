Житель Башкирии зарезал своего друга, который не хотел идти в магазин за алкоголем

Фото: МВД по РБ

Житель Башкирии зарезал своего приятеля за то, что тот не пошел в магазин за алкоголем, после чего лег спать.

Ка рассказали в МВД по Башкирии, конфликт произошел 9 октября в селе Мурсалимкино Салаватского района. Двое разнорабочих, которые вместе снимали квартиру, отмечали окончание трудового дня, распивая алкоголь. Когда спиртное закончились, приятели начали уговаривать друг друга сбегать за добавкой и даже поссорились из-за этого. В какой-то момент 37-летний мужчина разозлился из-за оскорблений в свой адрес, после чего схватил кухонный нож и вонзил его в грудь своему 32-летнему собутыльнику. Мужчина истек кровью и скончался, а вот сам подозреваемый преспокойно отправился спать. Убитого заметил случайно заехавший в квартиру работодатель, который и вызвал скорую помощь.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей, а следователи возбудили уголовное дело и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.