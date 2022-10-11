В Башкирии отец двоих маленьких детей оказался в реанимации после ДТП

По словам родственников, у пострадавшего мужчины уже начался отек мозга

В Башкирии отец двоих маленьких детей попал в серьезное ДТП и сейчас находится в реанимации. По словам родственников мужчины, с каждым днем ему становится все хуже, но медообрудование обычной районной больницы не позволяет оказать качественную помощь. Поэтому семья Ильдара Насырова обратилась к властям республики с просьбой перевезти мужчину на лечение в РКБ им. Куватова.

Как сообщила родственница пострадавшего Венера Ш. на странице в соцсетях мэра Уфы, авария произошла 5 октября на трассе неподалеку от Толбазов. Мужчина получил многочисленные травмы и оказался на больничной койке.

- С каждым днем ему становится только хуже. Сломаны ноги, тазобедренные суставы, он на ИВЛ, перестал реагировать на слова, идет отек мозга. Умоляю вас направить к нему специалистов из РКБ им Куватова для обследования и, возможно, транспортировки в клинику для дальнейшего дообследования и лечения. Ведь у них и возможностей больше – и нейрохирурги, и необходимая аппаратура, - передает женщина слова супруги Ильдара Насырова.

В настоящий момент реакции от представителей ведомства здравоохранения на обращение родственников мужчины не поступало.