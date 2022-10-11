В Уфе мосты на проспекте Салавата Юлаева будут украшены яркой подсветкой

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе мосты на проспекте Салавата Юлаева украсят яркой архитектурной подсветкой. О грандиозных планах рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев. По словам градоначальника, все мосты на «салаватке» слишком одинаковые, а потому и скучные. После совещания с дизайнерами и урбанистами было принято решение, украсить каждый мост по-особенному, чтобы это напоминало об Уфе и Башкирии в целом.

- Радий Фаритович поддержал идею. И совсем скоро мост на улице Заки Валиди будет украшен элементами в форме волны и архитектурной подсветкой. Цвет концепции синий - вода, река Белая. И каждый будет говорить: повернуть на синем мосту, чтобы уехать на Телецентр, - рассказал Ратмир Мавлиев.

Пока в работе только один мост, сейчас уже там ведется настройка оборудования. В будущем сити-менеджер шутит, что планирует подсветить не только все мосты в городе, но и Уральские горы.