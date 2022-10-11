Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Башкирии с Днем республики

Фото: сайт главы РБ

Врио Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил жителей Башкирии с днем республики. Пушилин прибыл в Башкирию с рабочим визитом и принял участие в торжественной церемонии открытия памятника генералу Минигали Шаймуратову.

- Очень важно единение регионов Российской Федерации – в данном случае Донбасса и Башкортостана. У нас общая история. Генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс, но Башкирская кавалерийская дивизия пошла дальше и дошла до Берлина. И сегодня жители Донбасса и Башкортостана вновь плечом к плечу защищают нашу большую Родину – Россию, - подчеркнул глава ДНР.

Также Пушилин отметил, что у ДНР и Башкирии очень много общего – великая история, дружба народов, общие традиции, а главное – общая цель «процветание могучей России». В завершении он пожелал всем жителям республики мира, счастья и благополучия.