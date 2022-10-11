Под Оренбургом водолазы ищут пропавшего жителя Башкирии

Фото: Оренбург Медиа

Под Оренбургом водолазы продолжают поиски без вести пропавшего жителя Башкирии. Как сообщают наши коллеги из «КП-Оренбург», о пропаже Аслана Игизова из Стерлитамака его родственники сообщили пару дней назад. В последний раз мужчину видели 9 октября на трассе неподалеку от Тоцкого. После жительница поселка Молодежный отправилась на рыбалку и на берегу пруда обнаружила документы и вещи, принадлежавшие пропавшему мужчине, после чего сразу сообщила об этом в полицию.

10 октября водолазы АСС исследовали всю акваторию водоема, где мог утонуть Аслан Игизов, но тело найти так и не удалось. Поиски пропавшего жителя Стерлитамака продолжаются.

Приметы: среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза карие. Особые приметы: на груди татуировка «Луна». Был одет: свитер, лёгкая тёмно-синяя куртка, чёрные брюки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить в полицию.