В Уфе пассажирка с угрозами и оскорблениями набросилась на таксиста

Фото: скрин видео, опубликованного водителем такси

Неприятная история произошла на днях с водителем такси в Уфе. Мужчина пожаловался на неадекватную пассажирку, которая налетела на него с угрозами и оскорблениями, а также пообещала лишить работы и выдворить его из России.

По словам водителя, ему поступил заказ забрать пассажирку от строительного супермаркета в Сипайлово. И хотя таксист прибыл на вызов вовремя, женщина начала кричать, что устала ждать и замерзла. Далее она в приказном тоне начала заставлять таксиста грузить в багаж ее сумки, параллельно высказывая свои претензии, а потом уронила торт, который держала в руках, и это окончательно вывело даму из себя.

- Она очень сильно разозлилась и начала меня матом крыть. Я ее попросил не материться и заказать другую машину. На это она снова обматерила меня и заявила, что «сейчас ты меня отвезешь домой, а завтра не будешь работать», - рассказал водитель такси в соцсетях.

На видео (есть в распоряжении редакции, но мы не можем опубликовать его по этическим соображениям из-за обилия нецензурной лексики – Ред.) женщина, срываясь на крик, угрожает своими связями «мужа в правительстве» и отца «всю жизнь проработавшего начальником в РОВД». На вежливую просьбу покинуть салон такси, дебоширка снова отказывается и продолжает изрыгать проклятья.

- Жене дома свой характер показывай! Я 400 рублей плачу, которые надо заработать! Да я тебе горло перегрызу! Я тебя не оставлю на этой работе, я тебя лично из страны выгоню, - бушует пассажирка на видео.

К сожалению, доподлинно неизвестно, чем закончилась эта история – довез ли таксист буйную пассажирку до места назначения или все же высадил ее из машины. Сам водитель спросил совета у читателей соцсетей – приемлемо ли такое поведение со стороны пассажиров и такси, и как вести себя водителю в подобных ситуациях.