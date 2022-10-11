Радий Хабиров анонсировал новые меры поддержки семей участников СВО в Украине

Радий Хабиров не раз подчеркивал важность помощи семьям мобилизованных

Радий Хабиров анонсировал новые меры поддержи семей мобилизованных и контрактников, которые участвуют в СВО в Украине. Всего в подписанном распоряжении в дополнение к уже существующим федеральным гарантиям помощи заявлено более 30 новых пунктов. Сюда входит зачисление в детский сад, бесплатное предоставление детского питания (включая горячие обеды для школьников и студентов колледжей), бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки в детские лагеря. Пожилым родителям и инвалидам будет предоставлена возможность воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Кроме того, семьи мобилизованных смогут участвовать в облегченных условиях программы «Жилстройсбережения» и купить новое жилье жилищного строительства по цене ниже рыночной.

Ранее Хабиров поручил создать в каждом муниципалитете Башкирии реестр семей мобилизованных граждан – чтобы при необходимости оказывать помощь и им. Кроме того, глава Башкирии велел чиновникам отправляться в пункты подготовки мобилизованных и выяснить на местах, чего именно им не хватает.

– Для нас сейчас две главные задачи: оказание поддержки тем, кто ушел в рамках частичной мобилизации, и – второе – оказание помощи их семьям. Я считаю, что каждый глава должен свое решение принять и посетить земляков. Мы можем им точно помочь в обустройстве комфорта и нормальных условий: это и постельные, гигиенические принадлежности, еда какая-то, - подчеркнул Хабиров.