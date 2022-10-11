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Общество11 октября 2022 10:50

Радий Хабиров анонсировал новые меры поддержки семей участников СВО в Украине

Всего в программу помощи вошли более 30 новых мер поддержки
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Радий Хабиров не раз подчеркивал важность помощи семьям мобилизованных

Радий Хабиров не раз подчеркивал важность помощи семьям мобилизованных

Радий Хабиров анонсировал новые меры поддержи семей мобилизованных и контрактников, которые участвуют в СВО в Украине. Всего в подписанном распоряжении в дополнение к уже существующим федеральным гарантиям помощи заявлено более 30 новых пунктов. Сюда входит зачисление в детский сад, бесплатное предоставление детского питания (включая горячие обеды для школьников и студентов колледжей), бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки в детские лагеря. Пожилым родителям и инвалидам будет предоставлена возможность воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Кроме того, семьи мобилизованных смогут участвовать в облегченных условиях программы «Жилстройсбережения» и купить новое жилье жилищного строительства по цене ниже рыночной.

Ранее Хабиров поручил создать в каждом муниципалитете Башкирии реестр семей мобилизованных граждан – чтобы при необходимости оказывать помощь и им. Кроме того, глава Башкирии велел чиновникам отправляться в пункты подготовки мобилизованных и выяснить на местах, чего именно им не хватает.

– Для нас сейчас две главные задачи: оказание поддержки тем, кто ушел в рамках частичной мобилизации, и – второе – оказание помощи их семьям. Я считаю, что каждый глава должен свое решение принять и посетить земляков. Мы можем им точно помочь в обустройстве комфорта и нормальных условий: это и постельные, гигиенические принадлежности, еда какая-то, - подчеркнул Хабиров.