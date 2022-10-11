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Общество11 октября 2022 10:36

Хабиров и почетные гости республики возложили цветы памятнику Салавату Юлаеву

В традиционном возложении цветов также приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: сайт главы РБ

Фото: сайт главы РБ

11 октября в Башкирии отмечается День республики. По традиции праздничные официальные мероприятия начались с возложения цветов памятнику Салавату Юлаеву. В этот раз в торжественной церемонии помимо Радия Хабирова и башкирских чиновников приняли участие врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, помощник Президента России Владимир Мединский, Председатель облисполкома Гомельской области Беларуси Иван Крупко и другие почетные гости.

После этого делегация отправилась на Советскую площадь, где состоялось долгожданное открытие памятника легендарному комдиву, генералу Минигали Шаймуратову.