Хабиров и почетные гости республики возложили цветы памятнику Салавату Юлаеву

Фото: сайт главы РБ

11 октября в Башкирии отмечается День республики. По традиции праздничные официальные мероприятия начались с возложения цветов памятнику Салавату Юлаеву. В этот раз в торжественной церемонии помимо Радия Хабирова и башкирских чиновников приняли участие врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, помощник Президента России Владимир Мединский, Председатель облисполкома Гомельской области Беларуси Иван Крупко и другие почетные гости.

После этого делегация отправилась на Советскую площадь, где состоялось долгожданное открытие памятника легендарному комдиву, генералу Минигали Шаймуратову.