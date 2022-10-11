В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

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В Уфе задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Напомним, сообщение о преступлении против половой неприкосновенности ребенка поступило в полицию вечером 5 октября. Родители девочки сообщили, что на их дочь напали на улице Левченко, когда она возвращалась домой после занятий. Следователи немедленно возбудили уголовное дело и вместе с полицейскими начали поиск преступника. Наконец, поиски увенчались успехом.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, подозреваемым в растлении подростка и похищении у нее сотового телефона оказался ранее несудимый 34-летний житель уфимской Черниковки. 10 октября мужчину задержали по месту его жительства и доставили в отделение, где он сразу же признался в содеянном, ссылаясь, что был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Были задействованы значительные силы всех подразделений полиции. Был проделан огромный объем работы по установлению очевидцев, поиску записей камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. А сотрудникам Экспертно-криминалистического центра МВД в ходе экспертизы биологического удалось выделить ДНК и определить генотип подозреваемого, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас с мужчиной работают следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.